- Le Forze armate degli Stati Uniti trasferiranno circa 1.000 militari in Qatar con l’obiettivo di accelerare il trattamento e le cure dei richiedenti il visto per immigrati speciali provenienti dall’Afghanistan. Lo ha annunciato il portavoce del Pentagono, John Kirby. “I primi elementi arriveranno in Qatar nei prossimi giorni", ha detto Kirby durante una conferenza stampa.(Nys)