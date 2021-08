Cile: commissione ambientale riprende mega progetto minerario nel nord (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicinanza di Dominga a una riserva naturale dove risiede l'80 per cento della popolazione dei pinguini di Humboldt, e altri dubbi sul suo impatto ecologico sollevati dall'allora ministro dell'Ambiente, Marcelo Mena, avevano indotto il consiglio dei Ministri a rinunciare alla proposta. La decisione era stata criticata a suo tempo dagli allora ministri del Tesoro, Rodrigo Valdés, e dell'Economia, Felipe Céspedes, che a seguito di quella decisione annunciarono le loro dimissioni dal governo. L'opinione della Prima sezione risultava invece in perfetta sintonia con le aspirazioni del governo entrante di Sebastian Pinera e del suo ministro dell'Economia, José Ramon Valente, che prima ancora di questa sentenza avevano ventilato l'ipotesi di recuperare il mega progetto. In questo senso Valente aveva affermato che "il principale obiettivo è quello di generare forti investimenti nel paese, crescita e soprattutto posti di lavoro di qualità". (Abu)