Usa: Fauci, protezione vaccino non è infinita, tutti avranno bisogno del richiamo

- Anthony Fauci, infettivologo e consigliere speciale della Casa Bianca per la pandemia di Covid-19, ha affermato che tutti avranno bisogno prima o poi di un richiamo del vaccino contro il coronavirus, dal momento che la protezione garantita dalle dosi già ricevute “non sarà infinita”. Parlando ai microfoni di “Nbc News” l’esperto ha assicurato che "nessun vaccino, almeno non all'interno di questa categoria, avrà una protezione infinita”. E ha aggiunto: “Inevitabilmente, ci sarà un momento in cui dovremo fare dei richiami. Quello che stiamo facendo, letteralmente, su base settimanale e mensile, è analizzare gruppi di pazienti per determinare se, quando e chi dovrebbe ottenerlo”.(Nys)