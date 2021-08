Algeria: ondata di incendi, presidente Tebboune annuncia l'arresto di 22 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha annunciato in un discorso alla nazione che 22 persone sono state arrestate in relazione alle indagini sugli incendi boschivi iniziati lunedì scorso in diversi dipartimenti del Paese. Il capo dello Stato algerino ha affermato che "22 persone sospettate di essere all'origine degli incendi boschivi sono state arrestate in diversi governatorati, dei quali undici a Tizi-Ouzou, due a Jijel, uno ad Ain Defla, tre a Medea e quattro ad Annaba”. Il governo aveva precedentemente fatto sapere che le prime indagini nell'ambito dell'inchiesta sui roghi avevano dimostrato che si trattava di incendi di origine dolosa. Sessantanove persone tra militari e civili hanno perso la vita a causa delle fiamme in soli due giorni, secondo l'ultimo rapporto diffuso dalla protezione civile.(Ala)