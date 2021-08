Nicaragua: quotidiano "La Prensa" denuncia che governo Ortega impedisce stampa del giornale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta che la Dga ritarda il rilascio di carta, inchiostro, attrezzature e altri materiali di cui il giornale ha bisogno per stampare le sue edizioni. Era già successo tra settembre 2018 e febbraio 2020, con il trattenimento da parte della Dogana di 92 tonnellate di materiali. L'ufficio dipendente dal governo richiede il pagamento delle tasse per rilasciare i materiali al giornale, nonostante il fatto che la costituzione stabilisca che l'importazione di beni per la stampa siano esentati, sottolinea il quotidiano. Secondo i dati del sindacato, almeno 20 giornali indipendenti sono scomparsi a causa di confische o chiusure forzate durante il governo Ortega, al potere dal 2007. La maggior parte di loro ha smesso di informare a partire dalla crisi politica che il Paese sta vivendo dal 2018, quando sono scoppiate forti proteste contro il governo, in cui si stima che più di 300 oppositori siano morti a causa della repressione. (segue) (Mec)