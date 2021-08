Nicaragua: quotidiano "La Prensa" denuncia che governo Ortega impedisce stampa del giornale (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, Ortega e Murillo vogliono vincere le elezioni senza concorrenza, arrivando a vanificare le prospettive di un processo credibile e legittimo. "La loro decisione, attuata dal Consiglio elettorale supremo, il 6 agosto di privare l'ultimo partito di opposizione politico rimasto della sua personalità giuridica prima delle elezioni generali di novembre, vanifica le prospettive di un processo elettorale credibile e legittimo. L'opposizione è stata eliminata. I nicaraguensi vengono privati del diritto umano e civile fondamentale di votare in un'elezione credibile, inclusiva e trasparente in linea con la Costituzione del Nicaragua e le leggi e gli standard internazionali sui diritti umani", ha detto Borrell. "L'Ue ha fermamente condannato l'adozione di leggi restrittive e la continua repressione sistematica e la detenzione arbitraria di candidati alla presidenza pre-candidati, leader dell'opposizione, leader studenteschi, leader dei movimenti contadini, giornalisti e rappresentanti delle imprese", ha aggiunto l'Alto rappresentante. (Mec)