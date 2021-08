Brasile: Bolsonaro firma decreto che riduce dazi importazione su videogiochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto esecutivo (medida provisoris) che riduce le tariffe di importazione sui prodotti industriali (Ipi) riscosse sui giochi elettronici e sugli accessori. La misura riduce le Ipi dall'attuale 30 al 20 per cento per console e macchine per videogiochi. Nel caso di parti e accessori per consolle e macchine per videogiochi, la riduzione sarà dal 22 al 12 per cento. La misura copre anche videogiochi con schermo integrato, portatili e non, e le loro parti, passando dal 6 per cento a zero. Nel 2018, prima dell'arrivo al governo di Jair Bolsonaro, questi tassi erano rispettivamente del 50, 40 e 20 per cento. Quello di oggi è il terzo taglio dei dazi operato per volere del capo dello Stato. (Brb)