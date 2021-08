Brasile: movimentazione merci nei porti del paese calata dell’1,6 in primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume della movimentazione delle merci nei porti brasiliani è diminuito dell'1,6 per cento nel primo semestre 2021, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo riferisce l'Agenzia nazionale del trasporto marittimo (Antaq), secondo cui negli scali del paese sono state movimentate 591 milioni di tonnellate di merci. Secondo Antaq il porto che si è distinto nel periodo è stato quello di Vitoria (Espirito Santo), che ha registrato una crescita del 30,6 per cento nel primo semestre, movimentando 3,7 milioni di tonnellate di merci. L'aspettativa per la seconda metà dell'anno è che i porti brasiliani gestiscano 626 milioni di tonnellate, totalizzando a fine 2021 1.218 miliardi di tonnellate, che rappresenterebbe un aumento del 5,5 per cento rispetto allo scorso anno.(Brb)