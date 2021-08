Brasile: ministro Scienza partecipa a incontro dell'Oms su pandemia di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Scienza, della tecnologia e dell'innovazione del Brasile, Marcos Pontes, ha partecipato a Ginevra, in Svizzera, a un vertice dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sulla pandemia di Covid-19. Nel corso del suo intervento il ministro ha esposto le azioni che il Brasile ha intrapreso nel corso dei mesi nella lotta alla pandemia di coronavirus. Nel corso della sua visita in Europa il ministro parteciperà anche all'incontro con i direttori dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (Cern), uno dei più grandi e avanzati centri di ricerca al mondo. In agenda anche la partecipazione alla riunione ministeriale del G20 con all'ordine del giorno le azioni da intraprendere per accelerare la trasformazione digitale dell'economia. Il ministro è stato anche a Vienna, in Austria, dove ha firmato un memorandum d'intesa sulla cooperazione tra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia e anche per la realizzazione di Space For Woman, un programma che mira a favorire l'inclusione delle donne nelle attività spaziali.(Nys)