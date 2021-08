Afghanistan: Blinken e Austin assicurano a presidente Ghani sostegno Usa a sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, hanno parlato oggi con il presidente della Repubblica Islamica dell'Afghanistan, Ashraf Ghani, per sottolineare che gli Stati Uniti rimangono impegnati nella sicurezza e nella stabilità del paese di fronte alla violenza da parte del talebani. Lo rende noto una nota congiunta. I due esponenti dell'amministrazione statunitense hanno informato il presidente Ghani che gli Usa stanno riducendo la propria presenza civile a Kabul alla luce dell'evoluzione della situazione della sicurezza e accelereranno il ritmo dei voli per il visto speciale per l'immigrazione (Siv). I due segretari hanno entrambi sottolineato che gli Stati Uniti restano impegnati a mantenere forti relazioni diplomatiche e di sicurezza con il governo dell'Afghanistan. Durante la chiamata, Blinken, Austin e Ghani hanno scambiato opinioni sulla situazione della sicurezza in Afghanistan, sugli sforzi per frenare la violenza e sui tentativi diplomatici in corso. Blinken ha affermato che gli Stati Uniti sono rimasti impegnati a sostenere una soluzione politica del conflitto. (Nys)