Usa: crescita popolazione guidata da minoranze, per la prima volta dal 1790 calano i bianchi

- La crescita della popolazione statunitense nell'ultimo decennio è stata guidata interamente dalle comunità minoritarie, secondo i nuovi dati pubblicati oggi dal Census. Per la prima volta dal 1790 la popolazione bianca negli Stati Uniti registra una diminuzione, ma costituisce ancora poco meno del 58 per cento del totale. Rispetto ai dati del 2000, quando i bianchi rappresentavano il 69 per cento della popolazione, si è avuto un calo di 11 punti percentuali. Esperti e demografi citati dal quotidiano “The Hill” sostengono che la diminuzione della popolazione bianca deriva da un invecchiamento demografico. Gli ispanici (o latinos) sono cresciuti costantemente fino a raggiungere quota 62,1 milioni, ovvero il 18,7 per cento della popolazione (dal 12,6 per cento nel 2000). Gli americani asiatici sono cresciuti più velocemente di qualsiasi altro gruppo minoritario nell'ultimo decennio, arrivando a 24 milioni, con un aumento di circa il 20 per cento dal 2010.(Nys)