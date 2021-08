Trasporto Aereo: brasiliana Nella Airlines acquista boliviana Amaszonas per 50 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea brasiliana, Nella Airlines, ha confermato l'acquisto della boliviana Amaszonas Lineas Aereas per la cifra di 50 milioni di dollari. Amaszonas opera da 22 anni nel paese andino con rotte di collegamento regolari a Cile, Paraguay e Brasile, ed il suo acquisto, si legge in un comunicato, "permetterà a Nella Airlines di raggiungere il suo obiettivo di trasformarsi in uno dei maggiori attori in sudamerica". L'acquirente fa capo ad una holding statunitense controllata dall'imprenditore brasiliano Mauricio Araujo de Oliveira Souza, ed aveva già acquisito a luglio una partecipazione nella venezuelana Albatros Airways con rotte ad Aruba, Costa Rica, e destinazioni caraibiche come Margarita e Punto Fijo. La stessa Nella Airlines è ancora in attesa dell'autorizzazione dell'amministrazione brasiliana per operare nel paese e prevede di iniziare l'attività entro il mese di marzo 2022 in un contesto di forte ripresa del volume di passeggeri e merci. (Brb)