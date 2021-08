Regno Unito: diverse vittime in una sparatoria a Plymouth, esclusa per ora pista terroristica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Plymouth, nel sud dell'Inghilterra, ha confermato un "diverse vittime" provocate "da una sparatoria". La polizia del Devon e della Cornovaglia è stata chiamata nell'area di Keyham per intervenire in un'area dove sono state trovate "diverse vittime sulla scena e molte altre vittime stanno ricevendo cure". La polizia riferisce di un grave incidente, aggiungendo tuttavia che oramai sarebbe sotto controllo. La testimone oculare Sharron, che vive vicino al luogo della sparatoria e non ha voluto fornire il suo nome completo, ha detto all'emittente televisiva "Bbc" che quanto accaduto è stato "orrendo e così triste". "In primo luogo, ci sono state delle urla, seguite da colpi di pistola - tre, o forse quattro, per cominciare", ha detto la testimone. "Ciò è avvenuto dopo che l'aggressore ha preso a calci la porta di una casa e ha iniziato a sparare a caso... È scappato dalla casa sparando mentre correva e ha continuato a sparare ad alcune persone nel parco dal viale", ha aggiunto la donna, secondo cui "l'assassino ha proceduto lungo la Royal Navy Avenue continuando a sparare". (segue) (Rel)