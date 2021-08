El Salvador: governo Bukele presenta progetto riforma Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha presentato i contenuti principali della bozza iniziale di una nuova Costituzione. Il vicepresidente, Felix Ulloa, ha reso noto in una conferenza stampa che in totale sono state apportate 215 modifiche all'attuale Costituzione e che il documento sarà presto presentato alle rappresentanze diplomatiche e alle Ong estere per poi essere discusso in parlamento. Tra le principali modifiche proposte figura l'estensione del mandato presidenziale da cinque a sei anni con possibilità di rielezione immediata dopo un mandato intermedio, invece dei due attualmente previsti. Ulloa ha sottolineato inoltre che il nuovo testo prevede la figura di un referendum revocatorio che può essere indetto dopo tre anni di mandato. (segue) (Mec)