Iran: "Axios", Usa e Israele cercano “piano B” in caso fallimento colloqui su nucleare

- Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha comunicato Bill Burns, direttore della Central Intelligence Agency degli Stati Uniti (Cia), che Washington e Gerusalemme dovrebbero iniziare a lavorare ad una strategia congiunta per prepararsi alla possibilità che l'Iran scelga di non tornare all'accordo sul nucleare del 2015. Lo riferisce il sito statunitense “Axios”, citando funzionari israeliani. L'intelligence israeliana, il ministero degli Esteri e altre agenzie di sicurezza nazionale ritengono che le probabilità che l'Iran decida di tornare all'accordo siano sensibilmente diminuite nelle ultime settimane, dopo l'elezione del nuovo presidente conservatore Ebrahim Raisi. Il governo dello Stato ebraico, secondo “Axios”, è preoccupato che gli Usa e le altre potenze occidentali non reagiscano con sufficiente forza mentre l'Iran va avanti con il suo programma nucleare. L'amministrazione del presidente statunitense, Joe Biden, sta ancora cercando un percorso per tornare al Jcpoa (Piano d'azione globale congiunto), ma i colloqui sono attualmente in stallo mentre il nuovo governo iraniano si accinge ad ultimare l’insediamento. La questione, spiega ancora “Axios”, è stata al centro dei colloqui avuti da Burns in Israele con Bennett, con il presidente Isaac Herzog, il ministro della Difesa, Benny Gantz, e il direttore del Mossad, David Barnea. Fonti israeliane vedono l’incontro come una fase preparatoria per il bilaterale tra Bennett e Biden, previsto per la fine del mese a Washington.(Nys)