Nicaragua: quotidiano "La Prensa" denuncia che governo Ortega impedisce stampa del giornale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano oppositore "La Prensa" del Nicaragua ha annunciato giovedì che dovrà sospendere l'edizione su carta stampata perché le autorità del governo di Daniel Ortega non consentono lo sdoganamento della materia prima. "La Prensa ha esaurito la carta per continuare a circolare a livello nazionale perché la Direzione generale delle dogane (Dga) mantiene la materia prima di proprietà di questa azienda sequestrata nel suo deposito fiscale", denuncia il portale dello stesso quotidiano. L'edizione cartacea, viene informato, "uscirà di circolazione a partire da questo venerdì, ma continueremo a informare attraverso la versione digitale". "Sospendiamo momentaneamente" la diffusione su carta stampata, "ma La Prensa è ancora sulle piattaforme digitali, continuiamo a fare il nostro lavoro di informare perché siamo la voce di chi non ha voce", ha dichiarato il direttore del giornale, Juan Hollman, in un'intervista. (segue) (Mec)