Nicaragua: quotidiano "La Prensa" denuncia che governo Ortega impedisce stampa del giornale (7)

- Le forze politiche accreditate alle elezioni sono al momento ridotte. Correrà il Plc, seppur con un candidato - Walter Espinoza - che ha sostituito in corsa l'imprenditore Milton Arcia, critico nei confronti delle ultime vicissitudini. Oltre al Plc parteciperanno l'Alleanza per la Repubblica (Apre), il Partito liberale indipendente (Pli), l'Alleanza liberale nicaraguense (Aln) ), il Cammino cristiano nicaraguense (Ccn) e il partito regionale Yatama (Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka in lingua miskita ovvero Figli della Madre Terra). Nelle ultime tre elezioni nessuna ha superato il 15 per cento dei voti e negli ultimi anni tutte hanno appoggiato le leggi sandiniste. I Cittadini per la libertà sono stati esclusi perché guidati da una leader con doppia cittadinanza, statunitense e nicaraguense, Carmella Rogers Amburn, nota anche come Kitty Monterrey. Il Consiglio ha sostenuto che il partito non ha seguito le "regole tecniche legali" previste per le organizzazioni politiche e ha privato la donna della cittadinanza nicaraguense, aprendo la strada alla sua possibile espulsione. Prima del Cxl erano già state escluse altre due forze di opposizione: il Partito conservatore (Pc) e il Partito della restaurazione democratica (Pdr), che aveva dato aiuto agli oppositori riuniti nell'Unità nazionale blu e bianca (Unab) e nella Coalizione nazionale. (segue) (Mec)