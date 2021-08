Campidoglio: in calendario delibera su partecipate, ma è in coda a Odg del 17 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 17 agosto arriva in Assemblea capitolina la riorganizzazione delle società partecipate capitoline. Come ultimo atto della giunta Raggi, a 48 ore dallo scioglimento del consiglio comunale per cui è stata prevista anche l'anticipazione della seduta tematica sui poteri di Roma Capitale dal 19 agosto al 18 agosto. L'Aula Giulio Cesare si riunirà in videoconferenza dalle 14 alle 20, all’ordine del giorno gli atti non esauriti nella giornata di oggi, quindi una cinquantina di debiti fuori bilancio, e poi le delibere contenenti l’approvazione dei bilanci in sospeso di Farmacap, la razionalizzazione delle partecipate e una transazione con la Bcc. È quanto è stato definito nella conferenza di oggi dei capigruppo capitolini. Il 17 agosto si dovrà votare l'ordine dei lavori e si capirà se il M5s riuscirà a ottenere una inversione e portare in testa al programma la delibera sulle partecipate. (segue) (Rer)