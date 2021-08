Afghanistan: Pentagono annuncia invio 3.000 militari per proteggere evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti invierà circa 3.000 militari in Afghanistan con l’obiettivo di proteggere l'evacuazione in corso del personale diplomatico Usa dal Paese. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, dopo che il dipartimento di Stato ha confermato la riduzione del personale all’interno della sede diplomatica di Kabul mentre prosegue l’offensiva dei talebani verso la capitale afgana. Con la caduta di Herat, cuore economico dell’Afghanistan e terza città dopo Kabul, e l'ingresso a Kandahar, l’avanzata dei talebani prosegue inarrestabile con ben 12 capoluoghi di provincia conquistati dagli insorti in una settimana. Al momento circolano notizie contrastanti sulla sorte di Kandahar, seconda città per popolazione dopo Kabul, e cuore culturale dell’Afghanistan. Per i talebani la città sarebbe ormai sotto il loro controllo, mentre secondo il governo i combattimenti sono ancora in corso, ma i palazzi delle istituzioni non sono ancora nelle mani degli insorti. In base a quanto riporta il sito informativo “Tolo News” attualmente sono in corso pesanti combattimenti tra le forze di sicurezza afgane e i talebani nelle province meridionali di Helmand, Kandahar e Uruzgan. A Helmand i talebani hanno conquistato il quartier generale della polizia dopo un assedio di 20 giorni. Mentre a Kandahar gli insorti hanno conquistato una delle più importanti prigioni del Paese e rilasciato 1.900 detenuti. Le ultime conquiste lasciano la capitale Kabul di fatto isolata dal resto del Paese. In questo contesto gli Stati Uniti e altri paesi occidentali stanno accelerando la pianificazione dell'evacuazione delle loro ambasciate a Kabul e in una conferenza stampa il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha affermato che alcune unità militari verranno inviate presso l’aeroporto Hamid Karzai di Kabul per consentire la sicurezza del rimpatrio dei civili statunitensi attualmente nel Paese. “Questi asset saranno basati all’aeroporto per una ragione e solo per una ragione. Ci aiuteranno a rimpatriare i civili, non saranno inviati per altre ragioni se non per la sicurezza del nostro personale”, ha affermato Price. Attualmente sarebbero circa cinquemila tra civili e militari i cittadini statunitensi residenti nel complesso dell'ambasciata Usa a Kabul e nella sede vicina all'aeroporto internazionale Hamid Karzai. Parlando ai giornalisti, Price ha assicurato che l’ambasciata degli Stati Uniti nella capitale dell’Afghanistan Kabul resta aperta, ma verrà ridotto il personale a causa delle mutate condizioni di sicurezza. Rispondendo alle voci di una possibile “evacuazione” del personale Usa da Kabul, Price ha sottolineato che “l’ambasciata resterà aperta”, ma è stato avviato “un piano di contingentamento a causa della mutata situazione di sicurezza”.(Nys)