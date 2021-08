Covid: Raggi, non sono no vax, seguo consigli del mio medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non sono una no vax. Mi attengo alla legge e ai consigli medici. Ho ancora gli anticorpi molto alti e al momento mi dicono che il vaccino ancora non è da fare". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, ospite della trasmissione InOnda su La7. "Il tema è medico, lasciamo parlare i medici", ha aggiunto interpellata sul tema del green pass. Appello alla vaccinazione? "Io mi sento di dire: ciascuno si rivolga al proprio medico e faccia ciò che gli consiglia. La vaccinazione non deve diventare un tema elettorale", ha concluso. (Rer)