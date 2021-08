Cile: commissione ambientale riprende mega progetto minerario nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per le valutazioni di impatto ambientale della regione di Coquimbo, nel nord del Cile, ha approvato con 11 voti a favore e uno solo contrario la perizia che dà il via libera a un mega progetto minerario da 2,5 miliardi di dollari denominato "Dominga", della società Andes Iron. Oltre alla creazione di una miniera a cielo aperto di ferro e rame, il progetto include la costruzione di un porto per esportare direttamente la produzione oltre ad un impianto di dissalazione dell'acqua marina per evitare l'uso di acqua dolce. La sua vicinanza a una riserva naturale e altri dubbi sull'impatto ecologico avevano ostacolato l'approvazione del progetto fino ad oggi dalla sua presentazione nel 2011. L'approvazione da parte della commissione non rappresenta tuttavia il punto finale sull'approvazione di Dominga, che dovrà essere sottoposto adesso al vaglio anche del consiglio dei Ministri. Oltre a questo sono tuttora in esame diversi ricorsi di associazioni ecologiste presso la Corte suprema. (segue) (Abu)