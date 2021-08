Regno Unito: diverse vittime in una sparatoria a Plymouth, esclusa per ora pista terroristica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia locale hanno invitato i cittadini a non fare speculazioni sull'accaduto o condividere immagini della scena sui social media o altrove. Il deputato di Plymouth Moor View, Johnny Mercer, ha twittato per riferire che la vicenda "non è legata a fatti di terrorismo" e che non ci sarebbe alcun sospetto in fuga. Intervenuta nel dibattito, la ministra dell'Interno Priti Patel ha aggiunto che "l'incidente avvenuto a Plymouth è scioccante" e che ha confermato il suo "pieno sostegno" dopo aver parlato con il capo della polizia locale. "Esorto tutti a rimanere calmi, seguire i consigli della polizia e consentire ai nostri servizi di emergenza di continuare il proprio lavoro", ha aggiunto Patel. (Rel)