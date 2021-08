Usa: piano infrastrutture, Bill Gates investirà 1.5 miliardi di dollari per progetti clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore di Microsoft Corp. Bill Gates ha promesso che il suo fondo di investimento per il clima investirà 1,5 miliardi di dollari in progetti congiunti con il governo degli Stati Uniti se il Congresso metterà in atto un programma volto a sviluppare tecnologie che riducano le emissioni di carbonio. Lo scrive il “Wall Street Journal”, precisando che l’investimento rientra nell’ambito dei piani per le infrastrutture messi a punto dall’amministrazione del presidente Joe Biden. Un pacchetto sulle infrastrutture di circa 1.000 miliardi approvato dal Senato questa settimana conferirebbe al dipartimento dell'Energia 25 miliardi per progetti dimostrativi finanziati attraverso partenariati pubblico-privato, come parte di un budget da oltre 100 miliardi per affrontare il cambiamento climatico. La Camera dei rappresentanti, tuttavia, non ha ancora approvato la legislazione. Gates, in un'intervista al “Wsj”, ha affermato che un fondo gestito dalla sua società Breakthrough Energy potrebbe spendere disporre investimenti su tre anni in progetti volti a rallentare le emissioni di gas serra che causano il cambiamento climatico. I progetti di Breakthrough, che dovrebbero competere con altre società interessate ai fondi, potrebbero includere carburante privo di emissioni per aerei e tecnologia per aspirare l'anidride carbonica dall'aria.(Nys)