Incendi: Coldiretti, bene Draghi su piano rimboschimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre miliardi di alberi verranno piantati nell'Unione Europea entro il 2030 con il sostegno al più rilevante piano di rimboschimento mai realizzato per valorizzare il ruolo ambientale delle foreste nel contrasto al cambiamento climatico. E’ quanto afferma la Coldiretti nell'esprimere apprezzamento per l'impegno del premier Mario Draghi al rimboschimento e al ristoro dei danni per gli incendi in Italia. Una scelta "coerente con la strategia per le foreste della Commissione europea che mira ad aumentare la qualità, quantità e resilienza dei boschi dell'Ue nell’ambito del pacchetto Fit for 55 che – sottolinea la Coldiretti - propone di adeguare la legislazione Ue all'obiettivo di ridurre del 55 per cento entro il 2030 le emissioni climalteranti in Europa, rispetto ai livelli del 1990. Un obiettivo messo a rischio dal divampare degli incendi che anche in Italia – precisa la Coldiretti - hanno distrutto decine di migliaia di ettari di boschi e macchia mediterranea inceneriti dalle fiamme, con animali morti, alberi carbonizzati, oliveti e pascoli dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Puglia all’Abruzzo, dalle Marche alla Toscana, dalla Calabria alla Campania fino alla Basilicata". (segue) (Com)