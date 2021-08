Afghanistan: dipartimento di Stato Usa, ambasciata resta aperta ma personale ridotto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio l'ambasciata degli Stati Uniti ha emesso un avviso in cui ha esortato i cittadini statunitensi a lasciare immediatamente l'Afghanistan utilizzando le rotte di volo commerciale disponibili. “Date le condizioni di sicurezza e il personale ridotto, la capacità dell'ambasciata di assistere i cittadini statunitensi in Afghanistan è estremamente limitata anche all'interno della capitale afgana Kabul”, si legge in una nota della missione diplomatica, che comunque si conferma pronta ad aiutare tutti coloro non in grado di acquistare un biglietto aereo. “L'ambasciata degli Stati Uniti ricorda ai cittadini statunitensi che il 27 aprile 2021 il dipartimento di Stato ha ordinato la partenza dall'ambasciata degli Stati Uniti di Kabul dei dipendenti del governo degli Stati Uniti le cui funzioni possono essere svolte altrove a causa dell'aumento delle segnalazioni di violenze e minacce a Kabul. L'avviso di viaggio per l'Afghanistan rimane di livello 4-‘Non recarsi in viaggio a causa di criminalità, terrorismo, disordini civili, rapimenti, conflitti armati e Covid-19’. I voli nazionali e le rotte di trasporto via terra al di fuori di Kabul sono fortemente limitati e soggetti a cancellazione o chiusura”, si legge nella nota. Le azioni da intraprendere, secondo la nota dell’ambasciata, sono: lasciare l'Afghanistan con il primo mezzo di trasporto commerciale disponibile; sviluppare un piano d'azione che non si basi sull'assistenza del governo degli Stati Uniti; tenere conto di cosa può e non può fare il dipartimento di Stato in caso di crisi; e iscriversi allo Smart Traveler Enrollment Program (Step) per ricevere aggiornamenti di sicurezza e assicurarti di essere localizzato in caso di emergenza. (Nys)