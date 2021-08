Afghanistan: dipartimento Stato Usa, invio militari per garantire rimpatrio civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha affermato che alcune unità militari verranno inviate presso l’aeroporto Hamid Karzai di Kabul per consentire la sicurezza del rimpatrio dei civili statunitensi attualmente nel Paese. “Questi asset militari saranno basati all’aeroporto per una ragione e solo per una ragione. Ci aiuteranno a rimpatriare i civili, non saranno inviati per altre ragioni se non per la sicurezza del nostro personale”, ha affermato Price in una conferenza stampa. Attualmente sarebbero circa cinquemila tra civili e militari i cittadini statunitensi residenti nel complesso dell'ambasciata Usa a Kabul e nella sede vicina all'aeroporto internazionale Hamid Karzai. Parlando ai giornalisti, Price ha assicurato che l’ambasciata degli Stati Uniti nella capitale dell’Afghanistan Kabul resta aperta, ma verrà ridotto il personale a causa delle mutate condizioni di sicurezza. Rispondendo alle voci di una possibile “evacuazione” del personale Usa da Kabul, Price ha sottolineato che “l’ambasciata resterà aperta”, ma è stato avviato “un piano di contingentamento a causa della mutata situazione di sicurezza”.(Nys)