Bolivia: allarme incendi, 200 mila ettari bruciati nelle ultime settimane a Santa Cruz

- E' emergenza incendi in Bolivia con oltre 200 mila ettari di vegetazione bruciati da maggio ad oggi solo nella provincia di Santa Cruz de la Sierra, secondo dati del governo locale. Le autorità della provincia, segnala il quotidiano "El Deber", hanno dichiarato lo stato di emergenza a causa del "rischio estremo" in cui si trovano 30 dei 56 municipi della regione e del fatto che tre incendi di grandi dimensioni sono ancora attivi. Secondo quanto riferiscono fonti della Protezione civile due di questi incendi sono sotto controllo mentre per il terzo viene riportato un nuovo focolaio. Nella località di San Matias, nel cuore della savana tropicale della regione della Chiquitania, le fiamme hanno distrutto la vegetazione per 18 giorni di seguito su un fronte che ha raggiunto un'estensione di oltre 30 chilometri. (segue) (Res)