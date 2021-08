Roma 2021: lista Li per Bernaudo, "Agenzia uscite comunali, liberalizzare e detassare servizi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Liberalizzazione e detassazione: sono queste le linee programmatiche illustrate da Alessandro Onofri, capolista di Liberisti italiani a sostegno alla candidatura a sindaco di Andrea Bernaudo alle elezioni amministrative di Roma 2021. Interpellato da "Agenzia Nova" Onofri ha spiegato che la liberalizzazione sarà "relativa alla messa a bando e a gara dei servizi di trasporto, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani". La detassazione avverrà invece "con un abbattimento dell'addizionale Irpef e, soprattutto, con un azzeramento della Tari per tutti, a partire dalle imprese commerciali svantaggiate nel periodo della pandemia". Infine la trasparenza, "attraverso la creazione di una Agenzia delle uscite (del Campidoglio, ndr) e mettendo in rete, a costo zero per i cittadini, tutte le spese per acquisti e servizi, tutti i contratti che comportano spese per l'amministrazione comunale, le consulenze, la lista dei fornitori e tutti gli appalti, in modo tale che i cittadini possano avere, in tempo reale, conoscenza di quello che spende il Comune per i servizi che garantisce o dovrebbe garantire". Un programma di questo genere "non può essere realizzato in cento giorni", sottolinea Onofri, perchè i primi cento giorni "devono essere dedicati alle emergenze". Una di queste "è quella di mettere in sicurezza la città dal punto di vista sanitario, con la nomina, di concerto con la Regione, di un commissario per l'emergenza rifiuti, in modo tale che, attraverso una gestione commissariale si possa dare - precisa Onofri - immediatamente un'assegnazione provvisoria alle imprese private per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, che nel frattempo verrebbero convogliate, ma solo temporaneamente, presso il termovalorizzatore di San Vittore, in attesa della realizzazione dei quattro termovalorizzatori di ultima generazione che vogliamo fare a Roma". (segue) (Rer)