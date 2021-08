Roma 2021: lista Li per Bernaudo, "Agenzia uscite comunali, liberalizzare e detassare servizi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, "in vista dell'azzeramento della Tari, che vogliamo ottenere attraverso la trasformazione dei rifiuti in energia, intendiamo trasformare questa tassa, odiata dai cittadini, in una tariffa contrattuale. Questo è possibile in base alla legge. Facendo questo passaggio - chiarisce l'avvocato Onofri - avremmo già la possibilità di mettere in una situazione di parità cittadini e il soggetto che eroga il servizio, ma soprattutto di ridurre i costi, soprattutto per le aziende commerciali, del servizio di smaltimento e raccolta dei rifiuti in proporzione dell'effettivo uso che se ne fa, attraverso un sistema di voltabilizzazione". Infine, la creazione dell'Agenzia delle uscite comunali darebbe "subito un messaggio di trasparenza ai cittadini, che vengono immediatamente messi al corrente di tutto ciò che riguarda la gestione delle loro tasse, della spesa pubblica. Queste - conclude il capolista di "Liberisti italiani" - sono le tre linee che andremo a realizzare nei primi cento giorni", sia in caso la lista si trovi nella maggioranza che nel caso si trovi all'opposizione, "perché anche dall'opposizione faremo queste proposte, rivolte alla maggioranza e al sindaco eletto, e ci batteremo comunque in questo senso". (Rer)