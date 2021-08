Cultura: Pelonzi (Pd), su Museo Scienza Raggi mente a scopo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È davvero curioso vedere come la sindaca Raggi arriva a capovolgere la realtà. La delibera su via Guido Reni è stata approvata dall'aula Giulio Cesare. Un progetto che parte da lontano e che grazie anche all'attività del secondo municipio e delle associazioni di quartiere ha finalmente avuto lo start amministrativo". Lo dichiara, in una nota, Giulio Pelonzi, capogruppo Pd in Campidoglio. "Il giorno dell'approvazione della delibera - aggiunge - il Partito democratico ha presentato un ordine del giorno che dava indirizzo alla sindaca di destinare l'opera pubblica principale a museo e/o città della scienza. Quell'ordine del giorno di cui ero il primo firmatario è stato anticipato da un articolo di Repubblica a firma Boccacci nel quale si chiariva che il partito democratico avrebbe votato la delibera solo ed unicamente se fosse passato l'ordine del giorno". (segue) (Com)