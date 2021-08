Roma: Raggi, Mirella Belvisi donna combattente e coraggiosa, città si stringe a sua famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi l’Assemblea capitolina ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Mirella Belvisi, consigliera comunale dei Verdi e attivista storica della sezione romana di Italia Nostra, scomparsa due giorni fa". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Era una donna combattente e coraggiosa. Nella sua vita ha intrapreso battaglie importanti per la tutela dell’ambiente e dell’immenso patrimonio storico-monumentale della Capitale. L’amore e la dedizione con la quale ha lavorato per anni e la sua capacità di parlare e ascoltare i cittadini resteranno un esempio per tutti noi. Roma si stringe alla sua famiglia", conclude. (Com)