Viabilità: sulla A9 Lainate-Como-Chiasso da domani ripristinato transito mezzi pesanti

- Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalla mattinata di domani 13 agosto, il tratto Como Centro-Dogana sarà riaperto al transito dei mezzi pesanti e contestualmente torneranno fruibili a tutti i veicoli gli ingressi di Lago di Como e Ponte Chiasso per chi è diretto verso Milano. I provvedimenti sono stati adottati per consentire lo svolgimento della fase centrale del piano di adeguamento della galleria Monte Quarcino Sud. Come concordato con le strutture tecniche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e con gli Enti Territoriali, al fine di limitare i disagi, la successiva fase di lavori nel fornice avverrà esclusivamente in orario notturno e ove possibile, tenendo in considerazione gli orari di chiusura della dogana commerciale. Pertanto il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, sarà chiuso in direzione Milano: dalle 23 di venerdì 13 alle 5 di sabato 14 agosto; dalle 23 di sabato 14 alle 7 di domenica 15 agosto; dalle 23 di domenica 15 alle 5 di lunedì 16 agosto; dalle 22 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 agosto; dalle 22 di mercoledì 18 alle 5 di giovedì 19 agosto; dalle 23 di venerdì 20 alle 5 di sabato 21 agosto; dalle 23 di sabato 21 alle 7 di domenica 22 agosto; dalle 23 di domenica 22 alle 5 di lunedì 23 agosto. In alternativa, durante tali fasce orarie si consigliano i seguenti itinerari alternativi: per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere Via Bellinzona e la SP17, fino a raggiungere lo svincolo di Como Centro; per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, proseguire su Via Nino Bixio, Via Innocenzo XI, Via Napoleone, Via Pasquale Paoli, Via Cecilio con rientro, sulla A9, allo svincolo di Como Centro. Proseguono nel frattempo, anche i lavori di potenziamento della Galleria Monte Quarcino Nord, anch'essi effettuati esclusivamente in orario notturno. Pertanto il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, sarà chiuso in direzione Chiasso: dalle 22 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 agosto; dalle 22 di mercoledì 18 alle 5 di giovedì 19 agosto; dalle 23 di venerdì 20 alle 5 di sabato 21 agosto; dalle 23 di sabato 21 alle 7 di domenica 22 agosto; dalle 23 di domenica 22 alle 5 di lunedì 23 agosto.(Com)