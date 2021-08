Roma: Figliomeni (Fd’I), assessore Meleo si ricorda del ponte ciclopedonale di via Laurentina?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto contenti che l'assessore Meleo dia prontamente gli aggiornamenti sui danneggiamenti che imperversano in città, come nel caso del cavalcavia di via Salaria all’altezza di Villa Spada, ma ci permettiamo di fargli presente che più che annunciare i problemi e le criticità è pagata dai cittadini per risolverli e possibilmente con celerità". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "Come dimenticare il ponte ciclopedonale sulla Laurentina - aggiunge - colpito ad ottobre 2020 da un camion in transito e che forse sarà ripristinato per la fine dell'estate in tempo per la campagna elettorale. Come dimenticare che lo stesso assessore, il 5 febbraio scorso, annunciava che tutto sarebbe stato pronto entro maggio mentre ora si parla per la fine dell’estate. Un anno per ripristinare una campata lignea di 20 metri e se non fosse che da allora i ciclisti ma anche i pedoni sono costretti a percorrere il ciglio della strada, ci sarebbe da ridere, ma soprattutto non ci possiamo meravigliare dello stato in cui versa la città. Stranamente queste ‘performance’ non entrano nel mantra ‘ strade nuove’ ma purtroppo per questi improvvisati noi battiamo palmo a palmo la città e non vediamo l’ora che questo quinquennio di propaganda, d’improvvisazione e d’incapacità volga al termine". (Com)