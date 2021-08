Roma: Bellucci (Fd'I), fino all'ultimo Raggi non rispetta Capitale e suo patrimonio storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fino all'ultimo Raggi non rispetta Roma e il suo patrimonio storico. Virginia è una vera sciagura per questa città, il sindaco peggiore che la Capitale abbia mai avuto, incapace di valorizzarne la sua straordinaria bellezza e dedita solo a cercare, negli ultimi mesi, di fingere una operatività che si rivela l'ennesimo flagello per Roma e i romani". È quanto dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci deputato di Fd'I. "Lo slogan della sua campagna elettorale è 'Con Coraggio' - aggiunge - sarebbe stato meglio scegliere 'Con che Coraggio' visti i disastri senza fine con cui ha costellato il suo mandato.I sampietrini sono uno dei simboli di Roma, conosciuti in tutto il mondo, eliminarli significa disprezzare profondamente Roma, proprio come i barbari che invadendola la depredarono e smontarono pezzo per pezzo".(Com)