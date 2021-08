© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo convivere con l’idea di una città sporca, abbandonata e pericolosa. Non ci abituiamo al peggio. Bisogna reagire subito per ridare lustro a Roma nel mondo e sicurezza ai cittadini". Così il candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Michetti. (Rer)