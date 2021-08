Covid: 250 "lupacchiotti" over 12 hanno ricevuto prima dose vaccino a centro Ptv La Vela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Straordinaria partecipazione di giovani lupacchiotti oggi presso il centro vaccinale del Ptv La Vela. 250 tifosi over 12 hanno ricevuto la prima dose di vaccino e gadget della loro squadra del cuore As Roma animati dal desiderio di poter tornare ad abbracciare senza paura e a tifare dagli spalti in sicurezza. Grazie Romolo, grazie As Roma, grazie Roma Cares". È quanto si legge sulla pagina Facebook di Salute Lazio. (Rer)