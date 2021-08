Afghanistan: Guterres, profonda preoccupazione per ostilità a Herat e Kandahar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sta seguendo con profonda preoccupazione le ostilità in corso nelle province afgane di Herat e Kandahar, ed è particolarmente preoccupato per lo spostamento dei combattimenti verso le aree urbane. Lo ha affermato il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric in una conferenza stampa. "Il segretario generale segue con profonda preoccupazione gli sviluppi in Afghanistan, compresi gli ultimi combattimenti a Herat e Kandahar. Siamo particolarmente preoccupati per lo spostamento dei combattimenti nelle aree urbane, uno sviluppo che potrebbe comportare danni ai civili ancora maggiori”, ha affermato Dujarric. Le Nazioni Unite auspicando che i negoziati in corso tra i rappresentanti del governo afgano e il movimento talebano portino a progressi verso una soluzione del conflitto, ha aggiunto Dujarric. (Nys)