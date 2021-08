Albania: Osce, parte a Tirana la nuova edizione YouthTrail

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), l’Italia e la Grecia lavorano in favore della gioventù albanese. Nel giorno internazionale della Gioventù, che l’Onu celebra il 12 agosto, per sottolineare il ruolo fondamentale che i giovani devono svolgere nella lotta comune per costruire un mondo migliore per tutti, è stato sottoscritto un progetto cofinanziato dall’Italia e dalla Grecia a sostegno dell’impegno dell'Osce nell’inclusione dei giovani nella pace e sicurezza. Nell’editoriale pubblicato sul quotidiano "Albanian Daily News", firmato dall’ambasciatore Vincenzo Del Monaco (capo della presenza Osce in Albania), dall’ambasciatore d’Italia a Tirana Fabrizio Bucci e dalambasciatrice della Grecia a Tirana Sophia Philippidou, si sottolinea l’impegno della presenza Osce in Albania per trovare, con i giovani, soluzioni ai problemi di sicurezza attraverso la formazione sulla risoluzione dei conflitti, l'estremismo violento, la violenza domestica e di genere. Per questo la gioventù albanese è stata coinvolta anche in progetti di educazione elettorale in vista delle elezioni generali di aprile 2021. (segue) (Com)