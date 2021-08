Albania: Osce, parte a Tirana la nuova edizione YouthTrail (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le azioni fanno capo al progetto "YouthTrail" che ha avuto già tre edizioni dal 2017, 2018 e 2019 ed ha aiutato Tirana a vincere il titolo di "Capitale europea della gioventù 2022". I giovani albanesi di età compresa tra i 15 e i 29 anni rappresentano il 23,2 per cento della popolazione totale, il che rende l'Albania una delle nazioni più giovani d'Europa. Per questo, dopo oltre un anno di pandemia, l’Osce ha rinnovato l'iniziativa YouthTrail, con il sostegno di Italia e Grecia. La nuova serie di iniziative YouthTrail inizierà il prossimo ottobre, riunendo giovani giornalisti della regione nel tentativo di aumentarne la comprensione, il ruolo e la collaborazione nel migliorare la libertà dei media di fronte alle nuove sfide e nella salvaguardia dei diritti dei giornalisti nella regione. Gli esiti dei lavori dei giovani giornalisti saranno poi esposti nel corso di una sessione speciale della Conferenza dei media dell'Europa sudorientale. (Com)