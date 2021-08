Sanità: Vincenzi (Pd), pubblicato bando per progettazione del nuovo ospedale Tiburtino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato il bando per la progettazione del nuovo ospedale Tiburtino, una procedura che vale 9.369.583,21 euro. Il costo complessivo per la realizzazione dell'intera struttura ammonta a 159 milioni e 380 mila euro, finanziamento già previsto nella programmazione dell'edilizia sanitaria dalla nostra Regione. "Un passo in avanti fondamentale per Tivoli e per tutto il territorio dell'area Tiburtina. Con la progettazione si entra nel vivo della procedura. Il nuovo complesso sorgerà in un'area di proprietà della Regione Lazio, nella località di Tivoli Terme, in diretta contiguità con i comuni di Guidonia e Roma. Un segnale fondamentale per tutti i cittadini della Asl Roma 5. Grazie a chi ha lavorato per la realizzazione del progetto". Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. (segue) (Com)