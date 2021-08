Sanità: Vincenzi (Pd), pubblicato bando per progettazione del nuovo ospedale Tiburtino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ospedale sarà dotato di cinque ingressi/percorsi cui saranno messi a disposizione 44.000 mq di parcheggi, per oltre 1500 posti auto. L'intero parcheggio sarà dotato di copertura realizzata con pannelli fotovoltaici. Un progetto avveniristico, che unisce alla modernità il rispetto dell'ambiente e del verde degli spazi circostanti. La realizzazione del Nuovo Ospedale Tiburtino costituirà un'eccellenza del Servizio Sanitario della nostra regione e un presidio fondamentale per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio", conclude. (Com)