© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non ci sono più incendi attivi in Turchia. Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, Bekir Pakdemirli. "Tutti gli incendi boschivi nel nostro Paese sono stati spenti", ha scritto Pakdemirli su Twitter, aggiungendo che dall'inizio dei grandi incendi boschivi il 28 luglio, 299 focolai in 54 province turche sono stati messi sotto controllo ed estinti. (Tua)