Polonia: Fiano (Pd), se approva legge che vieta ritorno dei beni a vittime Shoah può stare in Ue?

- In Polonia l'antisemitismo non è mai morto. Non parlo ovviamente di tutti i polacchi, ma di una vastissima quantità di essi. Lo scrive sulla sua pagina Facebook, Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera. "Ora una nuova legge parlamentare vorrebbe praticamente impedire ai discendenti delle vittime della Shoah di rientrare in possesso dei beni di famiglia. Un paese che approvi quella legge non può stare nell'Unione Europea, oppure togliete me e la mia famiglia. Noi la storia non la dimentichiamo, né per la Polonia né per l'Italia", ha scritto Fiano su Facebook. (Res)