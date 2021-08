Covid: La Pietra (Fd'I), certificato verde dannoso per economia e non limita il contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il green pass è soltanto uno strumento per introdurre surrettiziamente l’obbligo vaccinale senza, peraltro, assumersene alcuna responsabilità. Giorgia Meloni è stata l’unica che con chiarezza ha posto il tema, ascoltando il grido di dolore che arriva da migliaia di esercenti e ristoratori in difficoltà". Lo dichiara in nota il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra. "Se davvero la questione è quella di limitare il contagio - aggiunge - allora la proposta di Fd'I è quella di introdurre tamponi gratuiti, visto che anche i vaccinati possono essere veicolo di contagio. Su questo il Pd non risponde e continua a ripetere la solita storia, a cui non crede più nessuno, che chi è contro il green pass è un no vax. Invece, noi continuiamo a dire che imporre il green pass per accedere alla vita sociale non solo è inutile ma ingiusto e rappresenta un danno per la nostra economia, già in forte difficoltà”, conclude.(Com)