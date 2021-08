Municipio Roma I: presidente, Consiglio di Stato respinge ricorso su pedonalizzazione via Puglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto il ricorso proposto da un gruppo di residenti contro il progetto di pedonalizzazione del tratto di via Puglie compreso tra la scuola elementare Regina Elena e la scuola media Buonarroti e i licei Tasso e Righi. Lo riferisce in una nota la presidente del Municipio Roma I, Sabrina Alfonsi. "Un progetto fortemente voluto dalle comunità scolastiche e territoriali, e portato avanti con determinazione dal - spiega Alfonsi -. È una sentenza assai importante perché riconosce alle istituzioni democraticamente elette il compito di trovare un equilibrio tra i diversi interessi ed esprimere una visione di governo del territorio. Il progetto di riqualificazione elaborato dal Municipio trasforma quel tratto di strada, sinora destinato solo alla sosta delle auto, in una nuova piazza, in un quartiere che ne era privo". (Rer)