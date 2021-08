Migranti: Lituania, trafficanti trasportano persone in Germania per somme sino a 8.500 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I trafficanti di esseri umani in Lituania offrono assistenza ai migranti per arrivare in Germania per somme che vanno dai 3 agli 8.500 euro. È quanto riporta l’emittente radiotelevisiva lituana “Lrt”. "La crisi migratoria ha aperto le porte della Lituania ai trafficanti. Il dipartimento investigativo di ‘Lrt’ ha scoperto che anche i lituani sono coinvolti in varie reti di traffico internazionale. Un imprenditore attivo nel settore dei trasporti internazionali di merci di Kaunas sta aiutando i migranti a lasciare la Lituania illegalmente, peraltro con l’aiuto di alcuni iracheni. I dati raccolti mostrano che la tratta dalla Lituania alla Germania costa dai 3 agli 8.500 euro. A chi ha pagato la cifra massima vengono garantiti anche documenti falsi", riferisce l’emittente. Ai migranti vengono offerti anche documenti europei falsi per 500 euro. Secondo “Lrt” alcuni di queste reti di trafficanti sono coordinate da persone di madrelingua arabe che chiedono di ricevere i pagamenti per il viaggio attraverso alcune presunte compagnie assicurative in Turchia. Questa prassi consentirebbe di bypassare il sistema bancario tradizionale e non lasciare traccia delle transazioni finanziarie. La Lituania ha recentemente annunciato un aumento del numero di migranti illegali detenuti al confine con la Bielorussia. A questo proposito, il 2 luglio le autorità del Paese hanno dichiarato lo stato d’emergenza. Secondo gli ultimi dati, dall'inizio dell'anno in Lituania al confine con la Bielorussia sono stati arrestati più di 4 mila migranti illegali. (Sts)