Roma 2021: Michetti, ciclabili che sono intralcio a traffico saranno rimosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piste ciclabili "verranno rimosse in tutti i luoghi dove costituiscono un intralcio al traffico e dove sonostate poste in maniera ideologica. Verranno realizzate altrepiste nei posti paesaggistici, dove non recano alcun pericolo al passaggio dei cittadini e anzi sono una aggiunta a quel posto". Così il candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Michetti ospite di Radio 104.5. "Purtroppo le ciclabili, come sono state concepite in alcune strade, sono molto pericolose. Vedere le auto posteggiate in mezzo alla strada non è stata una bella idea", ha concluso. (Rer)