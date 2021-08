Frosinone: Coldiretti Lazio, solidarietà a Stefania Ruffo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un messaggio di solidarietà da Coldiretti Lazio al Commissario del Consorzio di Bonifica della Valle del Liri, Stefania Ruffo e ferma condanna per il grave atto intimidatorio che ha subito. "Nella notte tra ieri e oggi - si legge in una nota - gli pneumatici della sua auto sarebbero stati manomessi da ignoti. Un episodio gravissimo sul quale faranno luce le forze dell’ordine che stanno indagando su quanto accaduto". Coldiretti Lazio "esprime vicinanza al Commissario Ruffo, che sta lavorando in maniera eccellente e i risultati raggiunti, oltre alle molteplici attività avviate dal suo insediamento, lo dimostrano. Non possiamo accettare che episodi di tale gravità, che condanniamo fermamente, possano verificarsi ai danni di chi lavora alacremente e con dedizione. La dottoressa Ruffo proprio ieri aveva firmato la convenzione tra Provincia di Frosinone e Consorzi che porterà nel territorio fondi regionali".(Com)