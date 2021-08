© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Seguo con apprensione gli sviluppi sugli incendi in tutto il Centro sud. Sono in contatto con i nostri dirigenti in Calabria e Sicilia. Pronti a fornire ogni strumento necessario a livello europeo per affrontare l'emergenza. Pieno sostegno a tutto il comparto agricolo". E' quanto scrive su Twitter il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani. (Rin)