Afghanistan: Onu, nostro personale determinato a restare per assistere popolazione

- Il personale delle Nazioni Unite e operatori umanitari sono determinati a rimanere in Afghanistan e sostenere il loro personale in loco, tenendo conto della precaria situazione della sicurezza. Lo ha detto il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, in una conferenza stampa. "Il nostro staff umanitario è determinato a rimanere e sostenere il popolo afgano. Ma ovviamente, stiamo anche prendendo in considerazione una situazione di sicurezza molto, molto complessa e difficile, dato quello che sta accadendo in diverse province del Paese", ha detto Dujarric. Secondo il portavoce, nel Paese lavorano circa 3 mila dipendenti dell'Onu, di cui solo 300 sono cittadini stranieri. (Nys)